الجهاد الإسلامي: صمود المقدسيين كفيل بإفشال كل مشاريع التهويد الصهيونية

فلسطين اليوم

أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الخميس7/9/2023م، أن جرائم التهويد التي يمارسها كيان الاحتلال الغاصب بحق القدس وأهلها ومقدساتها ومعالمها التاريخية تمثل عدواناً على أهلنا المقدسيين لن تنجح في تغيير هوية القدس، ولن يحقق العدو مبتغاه في فرض التهويد على التعليم والمدارس في القدس.

وقالت الحركة في بيان صحفي وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":" ضمن جرائم التهويد التي يمارسها كيان الاحتلال الغاصب بحق القدس وأهلها ومقدساتها ومعالمها التاريخية، يواصل الاحتلال انتهاكاته للتضييق على المقدسيين وحربه على المؤسسات التعليمية والمنهاج الفلسطيني، وفي سياق هذه الانتهاكات يقوم جنود الاحتلال بتفتيش حقائب تلاميذ المدراس بحثاً عن كتب المنهاج الفلسطيني ومصادرتها في محاولة لفرض منهاج الاحتلال في المدارس المقدسية.

وشددت على أن أهلنا في القدس يمثلون نموذجاً عظيماً ومتقدماً في الدفاع عن هويتهم والحفاظ على ما تمثله القدس من مكانة دينية وتاريخية وحضارية، وإن إصرار المقدسيين على الصمود والثبات ومواصلة مواجهة سياسات الاحتلال والرد على جرائمه كفيل بأن يحبط كل مشاريع التهويد التي تستهدف القدس وأهلها".

وأشارت الجهاد إلى أن ما وصلت إليه الأمور تتحمل السلطة فيه المسؤولية بسبب تراخيها وصمتها واستمرارها بسياسة التنسيق الأمني والرهان على المفاوضات السياسية التي تمس بالقدس وأهلها، وتراخيها تجاه دعم صمود المقدسيين وإيلاء التعليم فيها الاهتمام المطلوب.