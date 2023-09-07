"الشعبيّة" تحذّر السلطة من تقديم تنازلات مقابل تطبيع السعودية مع الاحتلال الصهيوني

فلسطين اليوم

وحذّرت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، اليوم الخميس 7/9/2023م، من إقدام السلطة على تقديم تنازلاتٍ تغطّي من خلالها السعوديّة بصفقة التطبيع المنتظرة مع الكيان الصهيوني، بحجّة أنّ هذا التطبيع يفتح أمامها أفقًا سياسيًا بالعودة إلى المفاوضات.

وقالت الجبهة في بيان صحفي وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":" مع تواتر الاتصالات الأمريكيّة مع السعوديّة وتقدّمها في الوصول إلى صفقة تقود إلى تطبيع علاقاتها مع الكيان الصهيوني، تجري اتصالات موازية مع السلطة الفلسطينيّة وتقديم وعودٍ وإغراءات لها على أنّ الصفقة ستدفع بما يُسمى "حل الدولتين".

وأضافت:" وهي تدرك في واقع الحال أنّ هذا لن يكون ممكنًا بأي حالٍ من الأحوال، وخاصّة مع الحكومة الصهيونيّة الفاشيّة القائمة -كما الحال مع سابقاتها-، وهذا ما تؤكّده مسيرة ثلاثين سنة من اتفاقات أوسلو ونهج التسوية والاستسلام للرؤية الأمريكية - الصهيونية، باسم السلام، الذي ألحق وما يزال أكبر الأضرار والمخاطر بقضية شعبنا وحقوقه الوطنية والتاريخية ومقاومته من أجل تحقيقها كاملة غير منقوصة".

وأدانت الجبهة في بيانها، إقدام المملكة العربيّة السعوديّة على البحث عن صفقة تطبيع مع الكيان الصهيوني، وعدّت ذلك تطورًا خطيرًا، فالسعودية التي تعد إحدى الدول المركزيّة ببعديها "العربي والإسلامي"، ستكون خطوتها التطبيعيّة قاطرة لمزيدٍ من تساقط الدول، وتفتح الأبواب واسعًا أمام الكيان الصهيوني للتمدّد والتموضع في مساحةٍ عربيّةٍ وإسلاميّة لم تحققها له خطوات التطبيع مع الدول الموقّعة على "اتفاقات أبراهام"، وهذا بدوره ما يحدد موقع ودور النظام السعودي الرجعي، ليس في تعامله مع القضية الفلسطينية فحسب، بل مع مجمل القضايا القومية العربية الرئيسية، وأبعادها التحررية، والعمل على إجهاضها لحساب الرؤية الأمريكية - الصهيونية وأهدافها المعادية فلسطينيًا وعربيًا.

ودعت إلى تحشيد القوى الفلسطينيّة والعربيّة للضغط من أجل قطع الطريق على هذه الخطوة، التي سيترتّب عليها عواقب وخيمة؛ ليس على قضية الشعب الفلسطيني فقط، وإنما على الشعوب العربيّة ومصالحها العليا.