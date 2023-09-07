المعتقل عبد الرحمن براقة يُعلّق إضرابه عن الطعام

فلسطين اليوم

أكد نادي الأسير، اليوم الخميس 7-9-2023، أن المعتقل عبد الرحمن براقة (24 عامًا) من مخيم عقبة جبر بأريحا، قد علّق إضرابه عن الطعام قبل يومين، عقب إضراب استمر لمدة 26 يومًا، رفضًا لاعتقاله الإداري.

وقال نادي الأسير في تصريح له: "إن المعتقل براقة تعرض لعمليات تنكيل ممنهجة وضغوط كبيرة خلال فترة إضرابه، واحتُجز في ظروف صعبة وقاسية، كما فرضت إدارة السجون عليه جملة من (العقوبات)، وعانى من تدهور على وضعه الصحي".

ولفت النادي إلى أن الاحتلال اعتقل براقة في 30/4/2023، وجرى تحويله إلى الاعتقال الإداري، ولا تزال إدارة السّجون تحتجزه في زنازين سجن (ريمون).

وأضاف: "بتعليق براقة الإضراب عن الطعام فإن عدد المعتقلين المضربين عن الطعام اليوم انخفض إلى ثلاثة، وهم: سلطان خلوف من جنين المضرب عن الطعام منذ (36) يومًا، وكايد الفسفوس من مدينة دورا/ الخليل، المضرب عن الطعام منذ (36) يومًا، وكلاهما يواصلان الإضراب رفضًا لاعتقالهما الإداري، إضافة إلى المعتقل الشيخ ماهر الأخرس من جنين، المضرب عن الطعام منذ (16) يوما، رفضا لاعتقاله التعسفي وهو لا يزال رهن التحقيق".

ويُشار إلى أن الإضرابات الفردية عن الطعام، تصاعدت منذ مطلع العام الجاري، وتحديدًا ضد جريمة الاعتقال الإداري المتصاعدة بشكل لافت.