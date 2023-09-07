"المحكمة الإدارية" تقضي بوقف إضراب الأطباء في القطاع الصحي

فلسطين اليوم

قضت "المحكمة الإدارية" في الضفة الغربية، مساء اليوم الخميس 7-9-2023، بوقف إضراب الأطباء في القطاع الصحي الحكومي.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية: "إن المحكمة الإدارية أصدرت قرارًا يقضي بوقف إضراب الأطباء في القطاع الصحي الحكومي". بحسب الوزارة.

وكانت قد شرعت نقابة الأطباء أمس بإغلاق أقسام الطوارئ بشكل كامل في جميع المستشفيات، وعدم إدخال حالات جديدة، وعدم التوجه لمديريات الصحة الأولية، رفضًا للتشهير وتهديد الأطباء.

وقالت النقابة في بيان لها، أمس الأربعاء "إنه تم إرسال تهديدات عبر حسابات وهمية لأطباء وطبيبات، تحمل التهديد الجسدي والمجتمعي، والتحريض والتشهير بالأطباء"، معتبرةً ذلك مسًا بالمنظومة الطبية وكرامة منتسبيها.

ودعت النقابة منتسبيها إلى عدم التوجه لمبنى وزارة الصحة في رام الله ونابلس، وعدم المشاركة في كافة اللجان الطبية التابعة لوزارة الصحة، باستثناء التحويلات.

وحذرت النقابة من عدم محاسبة من قام بتهديد الأطباء، بقولها: "سنُقدم على منع منتسبينا من التوجه لجميع مرافق وزارة الصحة، بما فيها المستشفيات الأحد القادم"، محملةً الحكومة والوزارة المسؤولية تجاه حياة المرضى.