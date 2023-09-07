روسيا تعلن صد 14 هجوماً وقتل نحو 750 جندي أوكراني

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس 7-9-2023، أن قواتها صدت 14 هجوماً للجيش الأوكراني في منطقتي فيربوفويه ورابوتينو وقتلت ما يصل إلى 110 جنود أوكرانيين على محور زابوروجيه خلال اليوم الماضي.

وقالت "الدفاع الروسية" في تصريح لها: "إن المعدات الأوكرانية التي تم تدميرها خلال يوم على محور زابوروجيه، أحد المحاور الأكثر سخونة، شملت دبابتين، وعددا من المدرعات الأخرى، ومدفعا ذاتي الحركة M109 Paladin ومدفع M777 أمريكي الصنع.

كما دمرت القوات الروسية مدفعا ذاتي الحركة "غفوزديكا"، ومدفع هاوتزر FH-70 بريطاني الصنع و"مستا-بي" و"دي-30"، بالإضافة إلى محطة "بوكوفيل-أي دي" للحرب الإلكترونية وكشف الطائرات بدون طيار والتشويش عليها.

وبحسب الدفاع الروسية، فقد بلغ مجموع خسائر القوات الأوكرانية على محاور القتال الأساسية نحو 750 فردا خلال يوم.