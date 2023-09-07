الاحتلال يبعد المقدسية عايدة صيداوي عن "الأقصى" أسبوعًا

فلسطين اليوم

سلمت مخابرات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الخميس 7/9/2023م، المرابطة المقدسية عايدة صيداوي، قرارا بالإبعاد عن المسجد الأقصى المبارك لمدة أسبوع، قابلة للتجديد.

وبحسب مصادر مقدسية، فإن مخابرات الاحتلال سلمت المرابطة المقدسية عايدة الصيداوي قراراً بالإبعاد عن المسجد الأقصى مدة أسبوع قابل للتجديد لمدة قد تصل لستة شهور.

وصعدت حكومة الاحتلال في الآونة الأخيرة من استهدافها للمقدسيين من خلال عمليات الاعتقال اليومية التي تطال العشرات من الشبان ولا سيما المرابطين منهم.

كما ويستهدف الاحتلال المقدسيين من خلال عمليات الإبعاد التي طالت العشرات منهم واستهدفت العديد من الرموز والقيادات والمرابطين والمرابطات.

وتهدف حكومة الاحتلال من خلال تلك الممارسات القمعية إلى تفريغ مدينة القدس المحتلة وإجبار سكانها على الانتقال للعيش العمل في مناطق أخرى، وترك الأقصى لقمة سائغة أمام الأطماع الاستيطانية.



