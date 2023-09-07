"نيمار" يثير ذعر مدرب المنتخب البرازيلي

فلسطين اليوم

أثار البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم الهلال السعودي، الذعر في تدريب منتخب البرازيل خلال فترة التوقف الدولي الجارية.



ووفقا لشبكة "جلوبو" البرازيلية، سقط نيمار في تدريبات منتخب البرازيلي على ذراعه الأيمن أثناء الإحماء، وأثار ذعر مدربه فرناندو دينيز.



وأشارت الشبكة البرازيلية إلى أن نيمار شعر بآلام واضطر لمغادرة المران من أجل تلقي العلاج الطبي، وعندما خلع الضمادة، تبين أن لديه جرحًا في منطقة المعصم.



وأوضحت أن اللاعب البرازيلي تلقى العلاج اللازم، ثم عاد للمشاركة في تدريب منتخب البرازيل.



ويستعد منتخب البرازيل لمواجهة بوليفيا وبيرو في التوقف الدولي الجاري، ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.