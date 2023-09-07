الأسير سلطان خلف يواصل إضرابه وسط تراجع وضعه الصحي

فلسطين اليوم

أكدت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى، اليوم، أنَّ الأسير المجاهد سلطان أحمد محمود خلف (43 عامًا) من بلدة برقين بمحافظة جنين شمال الضفة المحتلة، مازال يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم (36) على التوالي، رفضًا لتحويله للاعتقال الإداري بدون أن يوجه له أي اتهام وسط تراجع كبير في وضعه الصحي.

وأفاد الأسير سلطان خلف في رسالة وصلت مهجة القدس نسخةً عنها، أنَّ وضعه الصحي في تراجع وتدهور كبير، وحاليًا لا يستطيع المشي إلا بصعوبة كبيرة، ويستخدم الكرسي المتحرك، بالإضافة إلى أنه يعاني من أوجاع كبيرة جدًا بالصدر وضيق في التنفس وأوجاع شديدة في العظام والعضلات وصعوبة في الكلام وتشويش في الرؤية.

وأضاف الأسير سلطان خلف في رسالته التي وصلت لمهجة القدس، أنَّه يقبع حاليًا في سجن عيادة الرملة بزنزانة وصفها بأنها سيئة وغير نظيفة بالإضافة إلى المعاملة السيئة من السجانين وإدارة السجن، لافتًا إلى أنهم يقولون له بأنَّ "مصيرك سيكون مصير خضر عدنان".

وأشار الأسير سلطان إلى أنه حضر إلى زنزانته ضابط مخابرات صهيوني اسمه (ساحي) وطلب منه فك إضرابه عن الطعام وأن ينتقل إلى قسم الأسرى الأمنيين المرضى على أن يقوم بفحص ماذا يستطيع أن يفعل وبماذا ممكن المساعدة مع (الشاباك)، وهو بدوره (سلطان) رفض وأخبر الضابط أنه لا يمكنه فك إضرابه بدون ضمانات مكتوبة وبإشراف محاميه، وحتى اللحظة لم يحضر إليه أي أحد.

وأوضح الأسير سلطان خلف أنه مازال مستمرًا في إضرابه المفتوح عن الطعام الذي شَرَعَ به منذ لحظة اعتقاله بتاريخ 03/08/2023م، رفضًا لاعتقاله التعسفي ولتحويله للاعتقال الإداري بدون أن يوجه له أي اتهام، ويرفض إجراء الفحوصات الطبية أو تلقي المدعمات مهما كان نوعها.

وأشارت مهجة القدس إلى أنَّ ما يسمى محكمة عوفر الاستئنافية الصهيونية حددت جلسة للنظر في الاستئناف الذي قدمه محاميه على قرار تثبيت الإداري بحقه لتاريخ 27/09/2023م غير آبهة بحالته الصحية واستمراره في إضرابه عن الطعام.

جدير بالذكر أنَّ الأسير سلطان خلف ولد بتاريخ 27/02/1981م، وهو متزوج، ويعمل مهندسًا زراعيًا، وخلال اعتقاله السابق خَاضَ إضرابًا مفتوحًا عن الطعام رفضًا لاعتقاله الإداري استمر لمدة 67 يومًا حقق خلاله انتصارًا على السجان بتقصير اعتقاله الإداري والإفراج عنه، وقبله أمضى في سجون الاحتلال أربعة أعوام على خلفية انتمائه وعضويته في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.



