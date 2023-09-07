اندلاع مواجهات مع الاحتلال في بلدة سبسطية بنابلس

فلسطين اليوم

اندلعت مواجهات، مساء اليوم الخميس 7-9-2023، بين شبان وقوات الاحتلال "الإسرائيلي" في بلدة سبسطية شمال غرب نابلس بالضفة المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، باندلاع مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال في بلدة سبسطية شمال غرب نابلس، ولم يبلغ عن وقوع إصابات حتى اللحظة في المواجهات.

جدير ذكره انه في العادة ما تقتحم قوات الاحتلال والمستوطنين المنطقة الأثرية في سبسطية، وعلى إثرها تندلع مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال.