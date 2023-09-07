إصابة 40 شخصاً باشتباكات في شمال الهند

فلسطين اليوم

أُصيب نحو 40 شخصاً على الأقل، اليوم الخميس 7-9-2023، نتيجة اشتباكات عنيفة بين السكان والجيش الهندي في ولاية مانيبور شمال شرقي البلاد.

وأفادت العديد من وسائل الإعلام، بأنه اندلعت الاشتباكات في منطقة بيشنوبور، حيث انتهك السكان المحليون من قبيلة كوكي المحلية حظر التجول، وهاجموا الحواجز التي أقامها الجنود على الطرق السريعة.

وأوضحت وسائل الإعلام، أنه خلال ذلك استخدم الجيش ضد المحتجين، الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي.

وبحسب الوسائل، فإن السكان حاولوا إزالة الحواجز التي قالوا إنها تمنع الحركة والاجتماع مع الأقارب.

ومن ناحيتها، دعت السلطات المحلية، سكان بيشنوبور إلى التزام الهدوء والامتناع عن الإخلال بالنظام.

ويشار إلى أن الوضع توتر كثيرا في تلك المنطقة، بعد أن طالب مهاجرون من قبيلة ميتي بمنحهم صفة "الطبقة المسجلة" الذي يمنح حامليه بعض الامتيازات، بما في ذلك عند التقدم لوظيفة في جهة أو مؤسسة حكومية.