إصابة مستوطنين رشقاً بالحجارة في بلدة عزون شرق قلقيلية

فلسطين اليوم

أُصيب مستوطنان "إسرائيليان"، اليوم الخميس 7-9-2023، بجراح جراء رشقهما بالحجارة في بلدة عزون شرق قلقيلية بالضفة المحتلة.

وأفادت مصادر محلية وشهود عيان، بإصابة مستوطنَين بجروح بعد رشق مركبتهما بالحجارة قرب بلدة عزون شرق قلقيلية.

ويُشار إلى أنه بشكل دائم تشهد بلدة عزون في قلقيلية مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال التي تساند المستوطنين في تهويد أراضي البلدة لصالحهم.