ثابت يوضح لـ"فلسطين اليوم "سبب العجز في ساعات وصل التيار الكهربائي ويزف بشرى للمواطنين

فلسطين اليوم

قال مدير العلاقات العامة والإعلام في شركة توزيع كهرباء غزة، محمد ثابت، اليوم الخميس 7 سبتمبر 2023: إن جدول التيار الكهربائي المعمول فيه حالياً هو ثمان ساعات وصل ومثلها قطع، لكنّ مع وجود عجز في ساعات الذروة إلى نحو ساعة ونصف في المناطق المحافظات الكبرى بسبب زيادة الطلب على التيار.

وأرجع ثابت في تصريح خاص لـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، سبب العجز في ساعات وصل التيار الكهربائي إلى عودة استلام شركة توزيع الكهرباء من 65-70 ميجا وات، بعد أن كانت تحصل الأسبوع الماضي على نحو 95 ميجا وات بنقص نحو 20 ميجا ما أثر على ساعات وصل التيار الكهربائي، مشيراً إلى الحصة الكهربائية المستلمة من محطة توليد الكهرباء ومن الجانب الإسرائيلي لا تفي بتطبيق جدول 8 ساعات بشك كامل حالياً.

وطمأن المواطنين في قطاع غزة، بأن جدول توزيع الكهرباء سيبدأ بالتحسن التدريجي بدءاً من منتصف الشهر الجاري، لتتجاوز عدد ساعات وصل التيار الكهربائي لأكثر من 8.

وبشأن توقف المولد الرابع، بعد تشغيله مطلع شهر أغسطس الماضي، أشار إلى أن محطة توليد الكهرباء وسلطة الطاقة هما الجهتين المخولتين للحديث عن هذا الأمر.

يشار إلى أن رئيس سلطة الطاقة في غزة جلال إسماعيل قد قال في تصريح سابق: إنه وبجهود القطريين ودعمهم المستمر لغزة المحاصرة تم توفير الوقود اللازم لتشغيل المولد الرابع حتى الخامس من سبتمبر الجاري فقط.