انخفاض الذهب عالمياً سيستمر حتى يتضح نهج الاحتياطي الفيدرالي

فلسطين اليوم

سجلت أسعار الذهب عالمياً اليوم الخميس 7/9/2023، استقراراً قرب أدنى مستوى في أسبوع مع صعود الدولار بعد خسائر لخمس جلسات متتالية مع بقاء الدولار فوق أعلى مستوياته التي سجلها في منتصف مارس عقب بيانات أظهرت أن قطاع الخدمات الأميركي ارتفع بشكل غير متوقع في أغسطس.

الدولار ووصل إلى أعلى مستوياته منذ 16 مارس، وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية بعد صدور بيانات أقوى من المتوقع لقطاع الخدمات الأميركي الأربعاء أشارت إلى استمرار الضغوط التضخمية، وهو ما أثر على الذهب المسعر بالعملة الأميركية.

كريستوفر وونج المدير التنفيذي لبنك أو.سي.بي.سي " قال "قد يستمر انخفاض الذهب حتى يتضح نهج الاحتياطي الفيدرالي في التيسير النقدي".

ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية إلى رفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وأظهر تقرير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي أمس الأربعاء أن نمو الاقتصاد الأميركي كان متواضعا وسط تباطؤ سوق العمل وضغوط التضخم في يوليو وأغسطس.