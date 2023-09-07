د. عليان : الاحتلال يتحمل المسؤولية الكاملة عن حياة القيادي نخلة ومواصلة الاعتقالات لن تحقق الأمان للعدو

فلسطين اليوم

حمل د. جميل عليان القيادي في حركة الجهاد الإسلامي والمدير العام لمؤسسة مهجة القدس اليوم الخميس 7/9/2023 ، الاحتلال "الإسرائيلي" المسؤولية الكاملة عن حياة الشيخ سعيد نخلة وعن وضعه الصحي حيث يعاني الشيخ من جملة من الأمراض المزمنة والخطيرة وأن هذا الاعتقال سيزيد الوضع الصحي تعقيدًا.

وقال القيادي عليان: إن أقدم العدو الصهيوني فجرا على اعتقال القائد والرمز الوطني الكبير سعيد نخلة يشكل خطوة بائسة ومحاولة فاشلة لإخفاء فشله الأمني في الضفة ولإعطاء صورة طمأنينة كاذبة لجنوده ومستوطنيه.

واعتبر أن مواصلة العدو حملات الاعتقال ضد أبناء شعبنا بشكل غير مسبوق إضافة إلى عمليات القتل لن يحقق الأمان لهذا العدو وسيزيد من قوة ولهيب حالة المقاومة في الضفة وفي كل مكان.

وجدد تأكيده على أن التفاف شعبنا حول رموزه الوطنية وكل أبناء الحركة الوطنية الأسيرة والدفاع عنهم سيتعزز أكثر في هذه المواجهة بين العدو الصهيوني وأجهزة أمنه الفاشلة وبين قوى المقاومة والقيادات والرموز الوطنية ولن يجني منه العدو إلا مزيداً من الفشل ومزيداً من عمليات المقاومة.

وشدد على أن دعم كل الأسرى حتى تحريرهم سيبقى على رأس أولوياتنا وأولويات كل شرائح شعبنا، مشيراً إلى أن شعبنا سيبقى مصراً على استنفار كل قدراته وأدواته وأن كافة شرائحنا الوطنية والسياسية لن تترك أسرانا في هذه المعركة المحتدمة الآن بين الأسرى وقرارات بن غفير الإجرامية واللاإنسانية والنصر سيكون حليف أسرانا وكل شعبنا.

وبين "سنواصل المقاومة بكافة الأشكال والأدوات وفي كل الساحات والجهات حتى رحيل الاحتلال وتفكيك هذه المستوطنة الكبيرة المسماة "إسرائيل".

ويشار إلى أن قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اعتقلت فجر اليوم الخميس 7 سبتمبر 2023، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ سعيد نخلة بعد اقتحام منزله في مخيم الجلزون شمال رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال معززة بالآليات العسكرية والأسلحة اقتحمت مخيم الجلزون شمال رام الله وداهمت منزل القيادي سعيد نخلة، قبل أن تعتقله وتقتاده إلى مراكز التحقيق.

ولم ترد أي معلومات عن مصير القيادي نخلة حتى اللحظة.

ويعد الشيخ سعيد نخلة من الجيل المؤسس لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين؛ وهو متزوج ولديه خمسة أبناء؛ وتعرض للاعتقال عدة مرات، أمضى خلالها ما يزيد عن 17 عاماً في سجون الاحتلال، كما اعتقل في سجون السلطة 3 سنوات.