جدل واسع.. الأردن يستعد لأول حرب وسائد في تاريخه

فلسطين اليوم

تشهد العاصمة الأردنية عمان الجمعة المقبل، 15 سبتمبر، حربًا من نوعٍ جديدٍ يستخدم المشتركون فيها سلاحًا وحيدًا هو "الوسائد"، في مشهدٍ يعيد إلى الأذهان ذكريات المعركة المفضلة لدى الأطفال والتي تنتهي بعقابٍ من الأبوين في العادة.

وتناقل مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي في الأردن الإعلان الترويجي لفعالية "حرب الوسائد Pillow Fight” والتي من المقرر أن تقام الأسبوع المقبل في مجمع الملك الحسين للأعمال في العاصمة عمان.

وكشف الإعلان الترويجي المزيد من التفاصيل حول الفعالية التي ستستمر لنحو 6 ساعات يتخللها حفلات راقصة يؤديها 3 من أشهر منسقي أغاني في الأردن، وتجربة ديسكو صامتة.

كما كشف الإعلان الترويجي أن الحدث سيكون “خاليًا من الكحول”، وستتوفر هناك أماكن للطعام.

ومن المتوقع أن تلقى الفعالية ردود أفعال متفاوتة لدى الرأي العام الأردني، خاصة وأنها تقام لأول مرة على الإطلاق.

وأبدى عدد من مراقبي الحدث تخوفهم من الحدث ورأوا بأنه "دخيل" على المجتمع الأردني الذي ما يزال يحتفظ بخصوصيته المحافظة إلى حدٍ ما فيما تسائل كثيرون عن الفئة العمرية المستهدفة لهذه الفعالية.

واستذكر عدد من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي "الجدل" الذي صاحب إقامة أول مهرجان للألوان في الأردن قبل سنوات، تحت عنوان "مهرجان ربيع الحب والألوان".

وأثارت مشاهد الرقص والتراشق بالألوان بين الشباب والشابات استياء الشارع الأردني الذي رأي بأنه حدثًا هندوسيًا لا يمت للإسلام بصلة.

يحتفل العالم في 2 أبريل من كال عام بـ اليوم العالمي لـ حرب الوسائد من خلال إقامة مهرجانات ترفيهية عالمية، يخوض خلالها الناس معارك طريفة وممتعة، مستخدمين فيها سلاحًا وحيدًا هو "الوسائد".

وفي اليوم العالمي لحرب الوسائد، يجتمع الناس في العديد من عواصم العالم في الساحات والحدائق لتبدأ معركتهم باستخدام الوسائد في معركة طويلة تنتهي بعد أن ينهكهم التعب ليستريحوا في النهاية على القطن والريش المتطاير على الأرض في مكان المعركة المسلية.

وفي كل عام، يحرص الكثيرون على المشاركة في حرب الوسائد للتعبير عن الحب، ولأنه وسيلة للتخفيف من ضغوط الحياة اليومية، ولاسترجاع أيام الطفولة.

بدأ الاحتفال باليوم العالمي لحرب الوسائد منذ عام 2008، وشاركت فيه حينها 28 مدينة حول العالم فقط.