في أندونيسيا: هرب العريس فتزوج والده بها...!

فلسطين اليوم

تحول زفاف فتاة إندونيسية، إلى أسوأ كابوس تتعرض له في حياتها، عندما أصبح أسعد يوم في حياتها، هو أسوأه بعد هروب شريك حياتها.

وانقلبت الفرحة إلى يوم حزين بعد قصة حب طويلة عاشتها مع شاب في قرية جيكوتامو، جنوبي جزيرة هالماهيرا الإندونيسية قبل أن يقررا الارتباط أخيرا.

وفق موقع "أوديتي سنترال" فقد اختفى العريس عن الأنظار بشكل مفاجئ في يوم الزفاف تاركا العروس في موقف محرج وهي تحاول أن توضح لضيوف الحفل أن الزفاف قد ألغي.

وفي مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي الإندونيسية، يمكن رؤية والدي العريس والعروس يشاركان في حفل الزفاف حيث أدى الأول دور العريس.

وقال شقيق العروس، ويستو أحمد، للصحفيين عقب انتشار المقطع، "بعد أن وصل الضيوف لحضور حفل الزفاف أبلغتنا عائلة العريس أن ابنهم مفقود ولا يمكن العثور عليه".

وبالرغم من الحرج الشديد الذي وضعت فيه عائلة العروس بعد هروب عريس ابنتهم، فقد أكملوا الزفاف لكن العريس أصبح والده، حيث كانت خسارة المبلغ الذي صرف على حفل الزواج والذي يقدر بـ 25 مليون روبية (1700 دولار) أمرا غير وارد، خصوصا أنه يعتبر ثروة في تلك المنطقة الفقيرة.

وتباينت ردود الفعل على الحدث الغريب على مواقع التواصل الاجتماعي في إندونيسيا بين من تحسر على مصير العروس وبين من انتقد عائلتها لكونها فضلت عدم خسارة الأموال على بقاء ابنتهم عالقة مع زوج لا ترغب به.

وتعد هالماهيرا أكبر جزيرة بين جزر مقاطعة مالوكو الشمالية في إندونيسيا، حيث تبلغ مساحتها 17.780 كيلومترا مربعا وفي عام 1995 بلغ عدد سكانها 162.728. ما يقرب من نصف سكان هالماهيرا من المسلمين والنصف الآخر من المسيحيين.