مدى يطالب بالإفراج الفوري عن الصحفي حاتم حمدان

فلسطين اليوم

يطالب المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية "مدى" بالإفراج الفوري عن الصحفي لدى وكالة J-Media حاتم محمد حمدان (22 عاما) والمعتقل منذ يوم أمس لدى جهاز المخابرات الفلسطيني.

وبحسب إفادة شقيق الصحفي "أحمد حمدان" لمركز مدى فقد تواجد في تمام الساعة الواحدة ظهرا لتغطية وقفة طلابية من أجل الأسرى في جامعة بيرزيت، ونحو الساعة الثانية بعد انتهاء التغطية توجه الصحفي برفقة زميله المصور محمد تركمان في مركبته الشخصية لتصوير تقرير في منطقة سطح مرحبا، وعند وصولهم إلى منطقة "جامع العين" في مدينة البيرة اعترضت سيارة مدنية تابعة لجهاز المخابرات مركبتهم وبها ثلاث عناصر من جهاز المخابرات بالزي المدني.

"نزلوا من المركبة وطلبوا هويات حمدان وتركمان، وبعد فحصها أخبروا الصحفي تركمان أنه يستطيع المغادرة وقالوا لحاتم أنه سيأتي معهم، وأخبروه أنها مجرد بضعة أسئلة ومن ثم سيفرج عنه".

يذكر أن الصحفي "حمدان" تخرج من جامعة بيرزيت قبل شهر، ويعمل منذ عام وشهرين في الصحافة، وقد اعتقل 3 مرات سابقاً.

يطالب مركز" مدى" بإطلاق سراح الصحفي "حمدان" ومن قبله الصحفي "جراح خلف" المعتقل لدى جهاز الاستخبارات وإخلاء سبيلهم فوراً دون أي قيود أوشروط، كما يطالب وقف ملاحقة الصحافيين كافة، إذ يرى في مثل هذه الممارسات تضييقاً ومساساً بحرية الصحافة والتعبير.