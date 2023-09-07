في رسالة خاصة: القيادي خلوف يؤكد استمرار إضرابه حتى نيل حريته

فلسطين اليوم

يواصل الأسير المهندس سلطان أحمد خلوف (42 عامًا) أحد قادة حركة الجهاد الإسلامي من بلدة برقين بجنين بالضفة المحتلة، اليوم الخميس 7/9/2023، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ36 على التوالي رغم تردي حالته الصحية وذلك رفضَا لاعتقاله التعسفي في سجون الاحتلال.

وفي رسالة خاصة قال الأسير القائد سلطان خلوف، إن معنوياته عالية وهمته تناطح السحاب رغم أمعائه الخاوية التي يتحدى بها سجانه، مضيفاً أنه يعاني من الدوار المستمر وضعف النظر والتقيؤ الشديد وتهديدات السجان له بفقدان حياته داخل السجن.

وأضاف في رسالته أنه مصمم على استمرار إضرابه حتى نيل مطالبه المشروعة وحقه في الحرية والكرامة مؤمنًا بأنَّ النصر سيكون حليفه برغم كل المعاناة التي يتعرض لها.

والقيادي خلوف يعتبر من قيادات حركة الجهاد الإسلامي في جنين وأسير سابق أمضى 4 أعوام في سجون الاحتلال، كما يعد من أبطال معركة الأمعاء الخاوية حيث خاض إضراباً مفتوحاً عن الطعام لـ 67 يوماً عام 2019م رفضًا لسياسة الاعتقال الإداري، ويعاني من عدة أمراض نتيجة سياسة الإهمال الطبي التي واجهها خلال فترات اعتقاله.

يشار إلى أن قوات الاحتلال أعادت اعتقال القيادي خلوف بتاريخ 3 أغسطس الجاري، وهو شقيق الأسير المجاهد محمد أحمد خلوف المعتقل بتاريخ 7-2-2023م؛ وحرمه الاحتلال من إتمام عقد قرانه المقرر في 10-2-2023م.