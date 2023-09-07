الاقتصاد لـ "فلسطين اليوم": نصف مليون دولار خسائر غزة يومياً جراء اغلاق "كرم أبو سالم"

فلسطين اليوم

قال مدير عام الدراسات والتطوير بوزارة الاقتصاد الوطني في غزة د. أسامة نوفل، اليوم الخميس 7 سبتمبر 2023: إن إغلاق معبر "كرم أبو سالم التجاري" أما حركة التصدير والاستيراد أثر سلباً على جميع القطاعات الاقتصادية، موضحاً أن قطاع غزة يتكبد نحو نصف مليون دولار يومياً بشكل مباشر، وخسائر غير مباشرة تفوق الرقم المذكور، إثر منع تسويق منتجاته إلى الضفة والداخل الفلسطيني والخارج.

وبيّن د. نوفل في تصريح خاص لـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أنّ غزة تُصدر بضائع من قطاعات صناعية واقتصادية مختلفة بما قيمته نحو 134 مليون دولار سنوياً، واستمرار أغلاق معبر "كرم أبو سالم" الحدودي ينعكس بالسلب على الشركات والمصانع ويكبدهم خسائر مالية كبيرة، ويدفعهم إلى تسريح المئات من العمال.

وأشار إلى أن الصادرات الزراعية تبلغ حوالي 80 مليون دولار، و27 مليون دولار "خردة"، بينما تصل صادرات قطاع الملابس 22 مليون دولار، والباقي عبارة عن صناعات خشبية وغذائية وغيرها، لافتاً إلى أن الأرقام المذكورة عبارة عن خسائر مباشرة تكبدتها القطاعات الصناعية المختلة، بينما هناك خسائر غير مباشرة تقدر بعشرات الملايين من الدولارات.

وأوضح أن الاحتلال يمنع منذ سنوات عدة، يمنع العديد من المواد الخام اللازمة للصناعة الدخول إلى قطاع غزة عبر "كرم أبو سالم"، ما يزيد من مفاقمة أوضاع المصانع الاقتصادية والمالية، كما يؤثر سلباً على عمل الآلاف من العمال.

وعن تحويل الصادرات عبر بوابة صلاح الدين الحدودية، أوضح مدير عام الدراسات والتطوير بوزارة الاقتصاد الوطني، ذكر أن قطاع غزة يُصدر عبر المنفذ المذكور فقط "الخردة" بقيمة 10 ملايين دولار شهرياً، ولا يُستخدم لتصدير أي بضائع أو منتجات أخرى.

والثلاثاء، أوقفت قوات الاحتلال تصدير البضائع من قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم التجاري بريعة العثور على "مواد متفجرة" في شحنة للملابس كانت متجهة إلى الضفة الغربية المحتلة، ليشدد الخناق على أهالي قطاع غزة الذين يعيشون أوضاعاً اقتصادية غاية في السوء.

يشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يفرض حصاراً على غزة منذ العام 2006، ما أدى إلى دخول اقتصاد القطاع في حالة ركود فاقمها الوقف المتكرر بين الحين والآخر للصادرات أو الواردات، فضلا عن تدمير عشرات المصانع خلال العمليات العسكرية التي تشنها على القطاع.