وزيرة الصحة برام الله توضح وضع الحالة الوبائية في فلسطين وتعلق بشأن إضراب الأطباء !

فلسطين اليوم

أعلنت وزيرة الصحة د. مي كيلة اليوم الخميس 7/9/2023 ، ان الحالة الوبائية في فلسطين فيما يتعلق بملف كورونا ليست حرجة ، وخاصة ان الوزارة أجرت قبل 10 أيام فحص عشوائي ل600 مواطن أظهر ان اقل 1% يوجد لديهم كورونا فقط .

وبينت الوزيرة كيلة خلال تصريحات لصوت فلسطين وتابعتها وكالة "فلسطين اليوم" ، ان المواطنين يعزفون خلال هذه الايام عن إجراء فحص لكورونا.

وبشأن الاضرابات قالت كيلة "لم نصل الى اتفاق لوقف إضرابات نقابة الأطباء والمهن الطبية ، رغم دخول كافة الوسطاء لوقف الاضراب.

واعتبرت الوزيرة ان الاضراب يلحق ضرر كبير بالمواطنين ، مهيباً بالزملاء بنقابة الاطباء بالتراجع واعطاء المواطن حقه واللجوء الى الحوار لحل الخلافات .