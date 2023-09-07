هل عاد الصيف.. راصد يكشف عن حالة طقس فلسطين اليوم وغداً

فلسطين اليوم

كشف الراصد الجوي ليسث العلامي صباح اليوم الخميس 7 سبتمبر 2023، عن حالة طقس فلسطين ابتداء من اليوم وحتى غداً الجمعة.

وقال الراصد العلامي: "اندفاع هواء صحراوي حار إلى المنطقة بدأ تأثيره منذ أمس الأربعاء ويشتد اليوم وبشكل خاصة غدًا في نهار الجمعة".

وتأثرت فلسطين منذ أمس بكتلة هوائية حارة إلى شديدة الحرارة وجافة، أدت إلى ارتفاع شديد الحرارة في الأغوار وبعض المدن الفلسطينية، لتصبح أعلى من المعدل العام.