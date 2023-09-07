فلسطين اليوم

حقيقة صرف المنحة القطرية 100 دولار شهر 9 سبتمبر بعد وصول العمادي، بعد أن وصل السفير محمد العمادي إلى قطاع غزة، فجر اليوم الخميس، باتت الأسر المستفيدة من المنحة القطرية 100 دولار يتساءلون عن، حقيقة صرف المنحة القطرية 100 دولار شهر 9 سبتمبر بعد وصول العمادي، لاسيما وأن زياراته في العادة تتزامن مع صرف المنحة القطرية 100 دولار في كل مرة، ما يزيد التكهنات عن هذا الأمر.

حقيقة صرف المنحة القطرية 100 دولار شهر 9 سبتمبر بعد وصول العمادي

حقيقة صرف المنحة القطرية 100 دولار شهر 9 سبتمبر بعد وصول العمادي، بعد أن تساءل الآلاف عن، حقيقة صرف المنحة القطرية 100 دولار شهر 9 سبتمبر بعد وصول العمادي، رأى فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن يتابع ويستفسر من حقيقة صرف المنحة القطرية 100 دولار شهر 9 سبتمبر بعد وصول العمادي، وأسباب زيارة محمد العمادي السفير القطري، إلى قطاع غزة في هذا التوقيت.

حقيقة صرف المنحة القطرية 100 دولار شهر 9 سبتمبر بعد وصول العمادي

حقيقة صرف المنحة القطرية 100 دولار شهر 9 سبتمبر بعد وصول العمادي، وصل السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، في وقت متأخر من ليلة أمس الى قطاع غزة، وتأتي زيارة السفير محمد العمادي من أجل متابعة سير عمل المشاريع التي تشرف عليها اللجنة القطرية، وكذلك عقد عدة اجتماعات مع المسؤولين المحليين والدوليين في القطاع، حقيقة صرف المنحة القطرية 100 دولار شهر 9 سبتمبر بعد وصول العمادي.





حقيقة صرف المنحة القطرية 100 دولار شهر 9 سبتمبر بعد وصول العمادي

حقيقة صرف المنحة القطرية 100 دولار شهر 9 سبتمبر بعد وصول العمادي، بعد أن استفسر فريق العمل عن حقيقة صرف المنحة القطرية 100 دولار شهر 9 سبتمبر بعد وصول العمادي، من الجهات ذات العلاقة، تبين أن الزيارة ليس لها علاقة بصرف المنحة القطرية شهر 9 2023 مبكراً، إذ كان السفير العمادي قد غادر غزة في الرابع والعشرين من شهر مايو الماضي بعد زيارة للقطاع استمرت عدة أيام، التقى خلالها بعدد من المسؤولين الدوليين والمحليين.