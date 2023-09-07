4 أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام في ظروف صحية صعبة

فلسطين اليوم

يواصل اليوم الخميس 7/9/2023، أربعة معتقلين الإضراب المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال "الإسرائيلي" في ظروف إنسانية وصحية صعبة.

والأسرى هم:

المعتقل ماهر الأخرس (52 عامًا) من بلدة سيلة الظهر بجنين، يواصل إضرابه عن الطعام منذ (16 يومًا)، رفضًا لاعتقاله التعسفي، وهو محتجز في زنازين معتقل (الجلمة).

المعتقل كايد الفسفوس (34 عامًا) من مدينة دورا، يواصل إضرابه عن الطعام منذ (36 يومًا) رفضًا لاعتقاله الإداري، وهو محتجز في زنازين سجن (النقب)، وسط ظروف صحية صعبة.

المعتقل المهندس سلطان خلوف (42 عامًا) من بلدة برقين بجنين، يواصل إضرابه عن الطعام منذ (36 يومًا) رفضًا لاعتقاله الإداري، حيث نُقل يوم أمس إلى عيادة سجن "الرملة"، وسط تدهور مستمر على وضعه الصحي.

المعتقل عبد الرحمن إياد براقة (24 عامًا) من مخيم عقبة جبر بأريحا، يواصل إضرابه عن الطعام منذ (29 يومًا) رفضًا لاعتقاله الإداري، وهو محتجز في زنازين سجن (ريمون).