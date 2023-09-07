المرور بغزة: 4 إصابات بـ 10 حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

فلسطين اليوم

أعلنت إدارة المرور والنجدة في الشرطة، اليوم الخميس 7 سبتمبر 2023، عن إصابة عدد من المواطنين جراء حوادث السير التي وقعت في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية.

وأوضحت إحصائية المرور، أن 10 حوادث سير وقعت خلال 24 ساعة الماضية، نتج عنها 4 إصابات 3 بجروح متوسطة، وواحدة بجروح طفيفة.

وأشارت إلى أن أضرارًا ماديةً وتلفيات لحقت بـ 15 مركبة ومكونات الطريق، جراء تلك الحوادث.