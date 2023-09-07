فلسطين اليوم

يواصل الدولار الأمريكي الصعود مقابل الشيقل "الإسرائيلي"، حيث سجل الدولار في فلسطين اليوم الخميس 7/9/2023 ، ارتفاعاً جديداً مقابل الشيقل ليصل لـ3.84 شيقلاً ، بعد ان سجل بالأمس ارتفاعاً جديد وكسر حاجز 3.80 شيقلاً ، ويصل لـ3.82 شيقلاً ، وهو الارتفاع الاعلى للدولار مقابل الشيقل منذ سنوات رغم الانخفاض الاسبوع الماضي .

الدولار في فلسطين يسجل ارتفاعاً جديداً اليوم الخميس 7/9/2023 لأول مرة منذ سنوات

المحللون الاقتصاديون والخبراء الماليون يرجعون سبب ارتفاع سعر الدولار اليوم والفترة الماضية إلى الخلافات السياسية الناجمة في "إسرائيل" بسبب قوانين اضعاف القضاء، إضافة إلى إمكانية البنك الفيدرالي الأمريكي إلى رفع سعر الفائدة من جديد، ما يؤدي إلى ارتفاع سعر الدولار مقابل الشيكل اليوم، كما إن الناس تتساءل الآن، عن ما سبب ارتفاع سعر الدولار اليوم.





الدولار في فلسطين يسجل ارتفاعاً جديداً اليوم الخميس 7/9/2023 لأول مرة منذ سنوات

سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيقل : 3.84 شيكل

سعر صرف الدينار الأردني مقابل الشيقل: 5.37 شيكل

سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الشيقل: 4.08 شيكل

سعر صرف الجنيه للمصري مقابل الشيقل: 0.12 شيكل

الدولار في فلسطين يسجل ارتفاعاً جديداً اليوم الخميس 7/9/2023 لأول مرة منذ سنوات

واستعرض كبير الاقتصاديين في الوزارة شموئيل أبرمزون، أمس الأربعاء، حجم الاستثمارات الأجنبية في إسرائيل، وتداعيات خطة إضعاف الجهاز القضائي التي تقودها حكومة بنيامين نتنياهو، على الاقتصاد والاستثمارات الأجنبية.

وقال، وفق ما نقلت عنه الإذاعة الرسمية الإسرائيلية (كان)، إن انخفاضا بنسبة 60% سُجل في حجم الاستثمارات الأجنبية في إسرائيل في الربع الأول من عام 2023، بسبب خطة التعديلات القضائية.