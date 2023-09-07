إصابة شاب واعتقال 6 آخرين خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم الدهيشة ببيت لحم

فلسطين اليوم

أصيب فجر اليوم الخميس 7/9/2023 شاب بالرصاص الحي، وآخرون بالاختناق بالغاز السام المسيل للدموع، ، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، وسط اشتباكات مسلحة من قبل المقاومين الذين تصدوا للاقتحام.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم، واندلعت مواجهات، أطلقت خلالها الرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع والصوت، ما أدى إلى إصابة شاب بالرصاص الحي في القدم، نُقل إلى المستشفى في بيت لحم، كما أصيب العشرات بالاختناق.

وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت خلال اقتحام المخيم ثلاثة مواطنين هم: أمين سر حركة "فتح" عامر ضراغمة (43 عاما)، وسليمان هيثم مزهر (21 عاما)، ووسام عبد الرحمن الحسنات (47 عاما)، بعد دهم منازلهم وتفتيشها.

كما اعتقل الاحتلال في بلدة الدوحة غرب بيت لحم، محمد نادر حميدة (19 عاما)، وتقي الدين صالح مناصرة (26 عاما)، وعلي كريم كامل عساكرة (18 عاما) من منطقة العساكرة شرقا، بعد أن داهمت منازل ذويهم.