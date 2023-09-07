أسعار الذهب في فلسطين اليوم الخميس 7 سبتمبر 2023 بالشيكل والدولار

فلسطين اليوم

جاءت أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم الخميس 7 سبتمبر 2023، وفقاً للشيكل "الإسرائيلي" والدولار الأمريكي على النحو التالي:

الوحدة شيكل دولار أمريكي

اسعار الذهب عيار 24 234.71 شيكل $61.65

سعر الذهب عيار 22 215.15 شيكل $56.52

اسعار الذهب عيار 21 205.37 شيكل $53.95

اسعار الذهب عيار 18 176.03 شيكل $46.24

سعر الذهب عيار 14 136.91 شيكل $35.96

سعر الذهب عيار 12 117.35 شيكل $30.83

اسعار أوقية الذهب 7,299 شيكل $1,917

اسعار جنيه الذهب 1,643 شيكل $431.58

اسعار كيلو الذهب 234,706 شيكل $61,653