أسعار الذهب في فلسطين اليوم الخميس 7 سبتمبر 2023 بالشيكل والدولار

الساعة 08:26 ص|07 سبتمبر 2023
أسعار الذهب في فلسطين اليوم الخميس 7 سبتمبر 2023 بالشيكل والدولار
أسعار الذهب في فلسطين اليوم الخميس 7 سبتمبر 2023 بالشيكل والدولار

فلسطين اليوم

جاءت أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم الخميس 7 سبتمبر 2023، وفقاً للشيكل "الإسرائيلي" والدولار الأمريكي على النحو التالي:

الوحدة      شيكل        دولار أمريكي

اسعار الذهب عيار 24             234.71 شيكل         $61.65

سعر الذهب عيار 22               215.15 شيكل         $56.52

اسعار الذهب عيار 21             205.37 شيكل         $53.95

اسعار الذهب عيار 18             176.03 شيكل         $46.24

سعر الذهب عيار 14               136.91 شيكل         $35.96

سعر الذهب عيار 12               117.35 شيكل         $30.83

اسعار أوقية الذهب   7,299 شيكل           $1,917

اسعار جنيه الذهب    1,643 شيكل           $431.58

اسعار كيلو الذهب   234,706 شيكل     $61,653

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