العمادي يصل غزة لبحث هذه الملفات

فلسطين اليوم

وصل السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، في وقت متأخر من ليلة أمس الى قطاع غزة عبر حاجز بيت حانون - "ايرز"، أقصى شمال قطاع غزة.

ووفق مصادر محلية فإن زيارة السفير محمد العمادي تأتي إلى قطاع غزة من أجل متابعة سير عمل المشاريع التي تشرف عليها اللجنة القطرية، وكذلك عقد عدة اجتماعات مع المسؤولين المحليين والدوليين في القطاع.

وكان السفير العمادي قد غادر غزة في الرابع والعشرين من شهر مايو الماضي بعد زيارة للقطاع استمرت عدة أيام، التقى خلالها بعدد من المسؤولين الدوليين والمحليين.