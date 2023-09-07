بينهم قيادي بارز في الجهاد.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة

فلسطين اليوم

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" فجر اليوم الخميس 7 سبتمبر 2023، حملة مداهمات واعتقالات في عدة مناطق بالضفة المحتلة، من بينهم قيادي بارز في حركة الجهاد الإسلامي.

وذكرت مصادر محلية، بأنّ قوات الاحتلال شنت حملة اعتقالات واسعة في صفوف المواطنين، واقتادتهم إلى مراكز تحقيقها.

وعرف من بين المعتقلين: -

▪︎ القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الأسير المحرر الشيخ سعيد نخلة بعد اقتحام منزله في مخيم الجلزون شمال رام الله.

▪︎الشابين قيس محمد زكارنة، وأحمد خليل زكارنة أثناء مرورهما عن حاجز "دوتان" جنوب غرب جنين.

▪︎الشاب محمد تركمان بالقرب من بلدة يعبد غرب جنين.

▪︎سليمان هيثم مزهر من مخيم الدهيشة

▪︎الشابين نشمي، ولؤي أبو رحمة عقب اقتحام منزليهما في بلدة بلعين غرب رام الله.

▪︎الطالب في جامعة بيرزيت والأسير المحرر عنان صافي بعد مداهمة منزله في مخيم الجلزون شمال رام الله.

▪︎الشاب عامر دراغمة عقب اقتحام منزله في مخيم الدهيشة ببيت لحم.

▪︎الشاب علي كريم كامل عقب اقتحام منزله في قرية العساكرة شرق بيت لحم.

▪︎الشاب محمد رائد عبد الغني معالي من منزله في بلدة بيتا جنوب نابلس.