الكيان الصهيوني قلق من "طوفان تسلل" عبر الحدود الأردنية

فلسطين اليوم

كشف تقرير "إسرائيلي" عن تصاعد مخاوف الأوساط الأمنية التابعة للاحتلال من زيادة "التسلل" عبر الحدود بين الأردن وفلسطين المحتلة، وهي الحدود الأطوال التي ينشط فيها جيش الاحتلال، لكنه يفشل في منع ظاهرة التسلل التي تتصاعد يوماً بعد يوم.

وأكد تقرير جديد صادر عن "مركز سياسة الهجرة الإسرائيلية"، أن "(إسرائيل) توجد في مرحلة حرجة في معالجة التسلل من الأردن"، وفق ما أوردته صحيفة "إسرائيل اليوم" بعنوان: "التسلل من الحدود الأردنية يهدد بالتحول إلى طوفان".

ونبهت بأن "التقرير يعرض صورة مقلقة على نحو خاص"، مضيفة: "بينما في عامي 2017 و2018 قلة فقط من المتسللين دخلوا إلى المناطق في فلسطين المحتلة عبر الحدود الشرقية (مع الأردن)، في 2019، ارتفع العدد لعشرات، وفي 2022 يدور الحديث عن مئات الأشخاص الذين تسللوا من الأردن".

وقال المحامي يونتان يعقوفوفيتش، مؤسس مركز سياسة الهجرة الإسرائيلية": "نحن في هذه اللحظة في بداية الإقلاع الشاهق للرسم البياني، في 2006 كنا في وضعية مشابهة على الحدود المصرية، في تلك السنة تسلل 220 مواطنا سودانيا وإريتريا فقط، العدد اتسع حتى وصل لأكثر من 16 ألف متسلل في 2011، أصحاب القرار لا يفهمون خطورة الوضع، وكأننا لم نتعلم شيئا".

وتابع: "إلى جانب الارتفاع الشاهق في الكمية، طرأ تنوع في الدول الأصلية للمتسللين، في بداية الطريق وصل المهاجرون للعمل من الأردن وتركيا فقط، الآن قائمة الدول الأصلية اتسعت إلى أوزباكستان، جورجيا، سيريلانكا، أوغندا، غانا، مولدوفا، وفي الأشهر الأخيرة أيضا إثيوبيا، إريتريا والسودان، كل هذا بفضل شبكات التهريب التي اتسعت وأصبحت مهنية، وللشائعة المنتشرة في العالم عن الإمكانية السهلة والمجدية للتسلل إلى فلسطين المحتلة.

في يونيو 2022، رفع المركز طلبا للحصول على معلومات حول "المتسللين إلى فلسطين المحتلة من حدود الأردن في الأعوام 2017 – 2022، المعطيات التي وصلت وتنشر هنا لأول مرة، تشير إلى ميل واضح في الصعود في عدد أحداث التسلل التي شخصتها قوات جيش الاحتلال على حدود الأردن".

وبحسب الصحيفة، يتبين من المعطيات أنه "في غضون 5 سنوات طرأت قفزة واسعة في عدد أحداث التسلل؛ من 3 أحداث شخصها جيش الاحتلال في 2017 إلى 25 محاولة تسلل في 2021 و19 حدثت في النصف الأول من 2022".

وزعمت أن جيش الاحتلال ينجح في إحباط التسلل في ثلث الحالات المشخصة فقط (يفشل في نحو 66 في المئة)، وفي كل الأحوال يدور الحديث عن معطيات جزئية فقط، لأن معظم الأحداث لا تلحظ، ومن يتسلل لا يمسك به على الإطلاق عند اجتيازه الحدود، هذه الفجوة واضحة من معطيات سلطة السكان، والتي بموجبها في 2022 أمسكت السلطة بـ 63 أجنبياً تسللوا عبر الحدود مع الأردن.

وذكرت الصحيفة العبرية، أنه "مع اتساع ظاهرة التسلل من الحدود الأردنية، بدأ قضاة محكمة المحميات التحذير منها، وفي قرار في شهر يناير 2023، كتب القاضي "آساف نوعم": "نسخة من هذا القرار سترفع في أقرب وقت ممكن إلى علم مدير عام سلطة السكان والهجرة، لغرض فحص ملابسات تسلل العديد من الأجانب إلى فلسطين المحتلة مؤخراً عبر الحدود الأردنية، الحديث يدور عن ظاهرة واسعة النطاق تنال الزخم".

والأحد الماضي، ذكر رئيس حكومة الاحتلال المتطرفة بنيامين نتنياهو، أن (إسرائيل) تعتزم بناء سياج حدودي جديد على طول الحدود مع الأردن، على غرار ما فعلته دولة الاحتلال عند الحدود المصرية.