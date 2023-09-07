صعود كبير.. الدولار يواصل الارتفاع أمام الشيكل اليوم الخميس 7 سبتمبر 2023

فلسطين اليوم

شهد سعر صرف الدولار الأمريكي، ارتفاعاً ملحوظاً مقابل الشيكل "الإسرائيلي" في تعاملات صباح اليوم الخميس 7 سبتمبر 2023، وفق المنصات الرسمية على النحو التالي:-

سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل: 3.82 شيكل

سعر صرف الدينار الأردني مقابل الشيكل: 5.38 شيكل

سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الشيكل: 4.10 شيكل

سعر صرف الجنيه المصري مقابل الشيكل 12. شيكل