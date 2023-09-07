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صعود كبير.. الدولار يواصل الارتفاع أمام الشيكل اليوم الخميس 7 سبتمبر 2023
شهد سعر صرف الدولار الأمريكي، ارتفاعاً ملحوظاً مقابل الشيكل "الإسرائيلي" في تعاملات صباح اليوم الخميس 7 سبتمبر 2023، وفق المنصات الرسمية على النحو التالي:-
سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل: 3.82 شيكل
سعر صرف الدينار الأردني مقابل الشيكل: 5.38 شيكل
سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الشيكل: 4.10 شيكل
سعر صرف الجنيه المصري مقابل الشيكل 12. شيكل