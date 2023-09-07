كيف جاء سعر الخضروات والدجاج في غزة اليوم الخميس؟

الساعة 06:16 ص|07 سبتمبر 2023
كيف جاء سعر الخضروات والدجاج في غزة اليوم الخميس؟
كيف جاء سعر الخضروات والدجاج في غزة اليوم الخميس؟

فلسطين اليوم

جاءت أسعار الخضروات والدجاج واللحوم وطبق البيض في أسواق قطاع غزة اليوم الخميس 7 سبتمبر 2023، على النحو التالي: -

بندورة                 3.5 شيكل 
بصل بلدي               3 شيكل
بطاطا بلدية          2.5 شيكل
فلفل أخضر             4 شيكل
فلفل رومي           7.5 شيكل
خيار حمامات        2.5 شيكل
خيار بلدي               4 شيكل
ليمون أخضر         3.3 شيكل
ليمون اصفر          2.5 شيكل
باذنجان كبير            2 شيكل  
باذنجان صغير       2.5 شيكل
كوسا صغيرة            4 شيكل
ثوم                       10 شيكل
ملوخية ملقطة      2.5 شيكل
أفوكادوا                   6 شيكل
وقية بامية بيضاء      4 شيكل 
وقية بامية خضراء    3 شيكل
قرع أصفر                 3 شيكل
رقابي                       4 شيكل
رمان حامض              4 شيكل
وقية ورق عنب زيتاني   6 شيكل
سلق مفروم           2.5 شيكل
جزر                         5 شيكل
بنجر                        3 شيكل
بطاطا حلوة              2 شيكل
خس                        2 شيكل
كوسا مفحورة           5 شيكل
باذنجان مفحور         4 شيكل

دجاج                     11.5 شيكل

لحوم حمراء             38 شيكل

طبق البيض   14 شيكل

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