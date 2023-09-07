تعرف على حالة الطقس في فلسطين اليوم الخميس

الساعة 06:11 ص|07 سبتمبر 2023
حالة الطقس في فلسطين اليوم الخميس
حالة الطقس في فلسطين اليوم الخميس

فلسطين اليوم

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، اليوم الخميس 7 سبتمبر 2023، أن يكون الجو حاراً إلى شديد الحرارة ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من المعدل العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
هذه الليلة: يكون الجو دافئاً في معظم المناطق ، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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