سعر الدولار في سوريا اليوم الخميس 7 سبتمبر 2023
ويشهد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية، تذبذبات كبيرة في الأعوام الأخيرة بسبب الأزمة الاقتصادية والنقدية. كان هناك تقلبات يومية في أسعار الصرف، ومن الصعب تحديد سعر ثابت نظرًا للظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
وتأثرت العملة السورية بشدة بالأزمة، حيث شهدت قيمة الليرة السورية انهيارًا كبيرًا مقابل الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الأخرى. هذا أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع والخدمات وتضخم في الأسعار.
سعر الدولار في سوريا اليوم الخميس 7 سبتمبر 2023
ونرفق لكم أدناه فيديو يوضح أسعار العملات مساء الأربعاء في سوريا: