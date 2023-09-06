قوات الاحتلال تصدم مركبات المواطنين في الخليل

فلسطين اليوم

هاجمت قوات الاحتلال "الاسرائيلي"، مساء اليوم الأربعاء، مركبات المواطنين في مدينة الخليل، وألحقت أضرارا بعدد منها.

ووفق المصادر المحلية، فقد صدمت مصفحات قوات الاحتلال العسكرية بشكل متعمد مركبات المواطنين المتوقفة على جانب الطريق في منطقة قبة جانب بالخليل، وألحقت أضرارا بها.

وأضافت، أن المصفحات قامت بملاحقة ومطاردة المواطنين والأطفال بشكل هستيري، ما أثار حالة من الخوف في صفوفهم.