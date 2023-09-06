الاحتلال يحرق أراضي في برقة شرق رام الله

فلسطين اليوم

أحرقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، أراضي في قرية برقة شرق مدينة رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أطلقت قنابل مضيئة في محيط القرية، ما تسبب بإحراق مساحات من أراضي المواطنين.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا على مدخل قرية برقة، ودققت في بطاقات المواطنين الشخصية وفتشت مركباتهم، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة، كما نصبت حاجزا عسكريا على الشارع المحاذي لمستوطنة "عوفرا" المقامة على أراضي المواطنين شمال شرق رام الله.

وذكرت المصادر، أن قوات الاحتلال شددت من إجراءاتها على الحاجز العسكري المقام على المدخل الشمالي لمدينة البيرة، ودققت في البطاقات الشخصية للمواطنين وفتشت مركباتهم.