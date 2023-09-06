"عائلة الافرنجي" تدعو لفتح تحقيق بملابسات وفاة نجلهم بالداخل المحتل

فلسطين اليوم

دعت عائلة الافرنجي، الجهات الفلسطينية المعنية للعمل على فتح تحقيق وطني في ظروف وملابسات وفاة شهيد لقمة العيش ممدوح الإفرنجي، وظروف وملابسات مصرع عدد من العمال الفلسطينيين في الداخل مؤخراً.

وأكدت العائلة في بيان صحفي، مساء اليوم الأربعاء، إنها تتابع مجريات وتفاصيل حادث استشهاد ابننا ممدوح ، مبينة أنها لن نترك دمه وحقه من رب العمل مهما طال الزمن أو قصر.

ودعت عائلة الافرنجي إلى تكاتف كل الجهود الوطنية الى ضمان ظروف عمل لأبناء شعبنا في بيئة آمنة وسليمة، وتحصيل حقوق العمال الذين قضوا نحبهم في الداخل، لاسيما في ظل محاولة الكثير من أرباب العمل التهرب من مسؤولياتهم.

إليكم نص البيان كاملًا

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صادر عن عائلة الافرنجي في فلسطين والشتات

( وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ * الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ * أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ) البقرة/ 155 – 157

عائلة الإفرنجي تنعى فقيدها شهيد لقمة العيش ممدوح ياسين الإفرنجي

وتدعو لفتح تحقيق في ملابسات وفاته وتحصيل حقوقه القانونية

تتوالى المآسي والآلام في مسيرة كفاح عمالنا البواسل من أجل لقمة العيش في ظل ظروف الحصار الإسرائيلي اللعين على قطاع غزة، حيث فجعنا في عائلة الإفرنجي بوفاة ابننا العامل الشهيد المظلوم ممدوح ياسين درويش الإفرنجي -47عاما- الذي قضى نحبه يوم الاثنين الموافق 4-9-2023م إثر سقوطه من أحد الطوابق العلوية بعد وقوع كتلة حديدية عليه خلال عمله في ورشة بناء في مدينة عرابة البطوف بالداخل ، ملتحقاً بكوكبة شهداء لقمة العيش الذين سبقوه على ذات الدرب، مخلفين وراءهم أسر تعاني مرارة الفقد وتواجه مصيرها في ظل تهرب الكثير من أرباب العمل في الداخل من مسؤولياتهم وتنصلهم من الالتزام بحقوق عمالنا البواسل.

وإننا في عائلة الافرنجي إذ ننعى ابننا شهيد لقمة العيش الذي يعيل ثلاثة بنات وولدين أصغرهم في العاشرة من عمره، وعمل في الداخل منذ نحو عام، فإننا نشير إلى أن ظروف وملابسات وفاته تكشف غياب أدوات السلامة المطلوبة في أعمال خطرة كأعمال البناء، الأمر الذي يعززه تعدد حالات وفاة عمال فلسطينيين خلال عملهم في الداخل خلال الأشهر الأخيرة، ويضع علامات استفهام حول قيام الجهات المسؤولة بدورها تجاه حماية عمالنا الذين يدفعون أرواحهم لتوفير حياة كريمة لأطفالهم؟؟!!.

وإزاء هذا الحادث الأليم وما سبقه من حوادث مشابهة، فإننا في عائلة الإفرنجي نؤكد على التالي:

1- ندعو الجهات الفلسطينية المعنية للعمل على فتح تحقيق وطني في ظروف وملابسات وفاة شهيد لقمة العيش ممدوح الإفرنجي وكذلك ظروف وملابسات مصرع عدد من العمال الفلسطينيين في الداخل مؤخراً.

2- إننا نؤكد للجميع أننا نتابع مجريات وتفاصيل حادث استشهاد ابننا ممدوح ، ولن نترك دمه وحقه من رب العمل مهما طال الزمن أو قصر.

3- ندعو الى تكاتف كل الجهود الوطنية الى ضمان ظروف عمل لأبناء شعبنا في بيئة آمنة وسليمة ، وتحصيل حقوق العمال الذين قضوا نحبهم في الداخل لاسيما في ظل محاولة الكثير من أرباب العمل التهرب من مسؤولياتهم.

4- ندعو السلطة الفلسطينية الى تحمل مسؤولياتها تجاه حماية عمالنا الصامدين وضمان تحصيل حقوقهم العمالية والقانونية.

5- نطالب الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى أداء دورهم المنشود في ضمان تحصيل حقوق العمال، وعدم السماح بتهرب أرباب العمل من مسؤولياتهم تجاه ذلك.

6- ندعو المؤسسات الحقوقية والجمعيات والنقابات المعنية بحقوق العمال الى فضح جرائم الاحتلال بحق العمال الفلسطينيين وسلبهم حقوقهم الإنسانية والعمالية والقانونية.

7- ندعو أبناء شعبنا للمشاركة في مراسم تشييع جثمان الشهيد المظلوم ممدوح الإفرنجي غدا الخميس 7-9-2023م بعد صلاة الظهر مباشرة من مسجد القعقاع شرق مفترق السنافور في حي الشجاعية بغزة الى مقبرة الشهداء الشرقية .

الرحمة والجنة لفقيدنا ولشهداء لقمة العيش

عائلة الإفرنجي في فلسطين والشتات

الأربعاء: 6 -9-2023م