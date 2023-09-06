الاحتلال يعتقل والدة وشقيقة الطفل باسل عياد من القدس

فلسطين اليوم

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، والدة وشقيقة الطفل باسل عياد في بلدة جبل المكبر جنوب القدس، بعد أن اعتقلته في وقت سابق من اليوم.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الطفل عياد قرب باب الخليل، أحد أبواب البلدة القديمة في القدس المحتلة، وذلك بزعم تنفيذه عملية طعن.

وداهمت قوات الاحتلال منزل ذوي الطفل عياد بحي إمليسون في بلدة جبل المكبر، وفتشته قبل أن تعتقل والدته وشقيقته.