الاحتلال يعتقل والدة وشقيقة الطفل باسل عياد من القدس

الساعة 07:34 م|06 سبتمبر 2023
ارشيفية
ارشيفية

فلسطين اليوم

 اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، والدة وشقيقة الطفل باسل عياد في بلدة جبل المكبر جنوب القدس، بعد أن اعتقلته في وقت سابق من اليوم.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الطفل عياد قرب باب الخليل، أحد أبواب البلدة القديمة في القدس المحتلة، وذلك بزعم تنفيذه عملية طعن.

وداهمت قوات الاحتلال منزل ذوي الطفل عياد بحي إمليسون في بلدة جبل المكبر، وفتشته قبل أن تعتقل والدته وشقيقته.

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