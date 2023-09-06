سعر غرام الذهب اليوم الأربعاء 6 سبتمبر 2023 في السعودية

فلسطين اليوم- وكالات

سعر غرام الذهب اليوم الأربعاء 6 سبتمبر 2023 في السعودية، سعر الذهب لحظة بلحظة مقابل الريال السعودي، يعتبر سعر الذهب من أكثر ما يبحث عنه الكثير من الاشخاص في السعودية، حيث رصد فريق "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" عمليات بحث متزايدة عن اسعار الذهب في السعودية، كما جاءت بتعاملات اليوم الأربعاء 6-9-2023.

سعر غرام الذهب اليوم الأربعاء 6 سبتمبر 2023 في السعودية

سجل سعر الذهب في السعودية اليوم الأربعاء انخفاضا غير ملحوظ، لليوم الثالث على التوالي رغم ارتفاع أسعار المعدن الأصفر عالميا.

ويتوقف سعر الذهب في السعودية على عدة عوامل مؤثرة في السوق، أبرزها سعر المصنعية على كل غرام من الذهب، كذلك نوع الذهب ومصدره والعلامة التجارية للمنتجات سواء مشغولات أو سبائك.

سعر غرام الذهب اليوم الأربعاء 6 سبتمبر 2023 في السعودية

سجل سعر الذهب في السعودية عيار 24، نحو 232.14 (61.90 دولار) بحسب منصة goldprice.

كما سجل سعر غرام الذهب في السعودية عيار 21 نحو 203.12ريال (54.17 دولار)

وسجل سعر غرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية حوالي 174.10 ريال (46.43 دولار).

أسعار الذهب اليوم في السعودية مع المصنعية

وبلغ متوسط سعر شراء الذهب الجديد مع المصنعية في السعودية حوالي 248.97 ريال لعيار 22 فيما بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 239.68 ريال، وبلغ متوسط سعر شراء غرام الذهب الجديد في السعودية اليوم من عيار 18 نحو 233.30 ريال.

أسعار الذهب اليوم في السعودية المستعمل

سجل سعر الذهب في السعودية اليوم المستعمل من عيار 22 نحو 207.79 ريال، بينما سجل سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 198.12ريال، وبلغ متوسط السعر لعيار 18 نحو 169.10 ريال.

سعر سبيكة الذهب في السعودية

تنتج في المملكة العربية السعودية السبائك الذهبية بأوزان مختلفة تبدأ من 10 غرامات وصولاً إلى كيلوغرام، حقق سعر سبيكة الذهب في السعودية زنة الـ10 غرامات نحو 2.386.37 ريال سعودي (636.36 دولار)، سجل سعر السبيكة الذهب في السعودية زنة الـ20 غرامًا نحو 4.740.24 ريال سعودي (1.264.06 دولار)، بلغ سعر السبيكة الذهب زنة 50 غراما في السعودية حوالي 11.769.35ريال سعودي (3.138.49 دولار)، سجل سعر سبيكة الذهب زنة كيلو غرام نحو 233.761.96 ألف ريال سعودي (62.336.52 دولار).

ويبلغ سعر سبيكة الذهب أوقية في السعودية نحو 7.051.10 ريال سعودي (1.880.29 دولار) والأوقية هي مقياس للذهب تعادل 31.3 غرام من الذهب