سعر الذهب مقابل الدينار في الأردن اليوم الأربعاء 6 سبتمبر 2023

فلسطين اليوم- وكالات

سعر الذهب مقابل الدينار في الأردن اليوم الأربعاء 6 سبتمبر 2023، تحظى اسعار الذهب في الاردن باهتمام بالغ لدى الكثير من الاردنيين، خصوصاً من يرغبون في اقتناء الذهب، ولهذا يرصد لكم فريق "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" اسعار الذهب مقابل الدينار الأردني كما جاءت في التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 6-9-2023.

سعر الذهب مقابل الدينار في الأردن اليوم الأربعاء 6 سبتمبر 2023

وسجلت أسعار الذهب اليوم في الأردن هبوطا طفيفا، في تعاملات اليوم الأربعاء، بالتزامن مع الهبوط العالمي لأسعار المعدن الأصفر.

أسعار الذهب اليوم في الأردن

سجل سعر غرام الذهب عيار 24 في الأردن نحو 43.91 دينار أردني وفقا لمنصة غولد برايس توداي التي ترصد أسعار المعدن النفيس بالدول العربية.

كما بلغ سعر الذهب في الأردن عيار 18 نحو 32.93 دينار أردني، وسجل سعر غرام الذهب عيار 14 في الأردن اليوم نحو 25.62 دينار أردني.

أسعار الذهب اليوم في الأردن عيار 21

بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن نحو 38.42 دينار أردني، وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في الأردن حوالي 1.366 ألف دينار أردني، وبلغ سعر كيلو الذهب اليوم في الأردن نحو 43.912 ألف دينار أردني، وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في الأردن حوالي 307.39 دينار أردني.

عالمياً، تشهد أسعار الذهب تقلبات صعودًا وهبوطًا خلال هذه اللحظات حيث وصلت إلى أدنى مستوى لها في أسبوع، اليوم الأربعاء، بالتزامن مع بقاء الدولار بالقرب من أعلى مستوى في 6 أشهر وسط توقعات بأن أسعار الفائدة من المرجح أن تظل مرتفعة.