غوتيريس يحذر: "الانهيار المناخي بدأ"

فلسطين اليوم- وكالات

أعلن مرصد كوبرنيكوس الأوروبي عن تسجيل معدل الحرارة العالمية خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة لأعلى مستوى لها حتى اليوم، مرجحا أن يكون 2023 أكثر الأعوام حرا على الإطلاق.

وأوضح المرصد: "الموسم المؤلف من أشهر يونيو/حزيران ويوليو/تموز وأغسطس/آب 2023" الموازي للصيف في نصف الكرة الأرضية الشمالي "كان بأشواط الأكثر حرا على الإطلاق المسجل في العالم، مع معدل حرارة وسطي عالمي بلغ 16,77 درجة مئوية".

في السياق، صرّحت سامنثا بورغس مساعدة مديرة مرصد كوبرنيكوس للتغير المناخي: "نظرا إلى الحر الزائد على سطح المحيطات، يرجح أن يكون 2023 أكثر الأعوام حرا".

تعليقا على هذا التقرير، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إن "الانهيار المناخي قد بدأ".

وتابع يقول: "يحذر العلماء منذ فترة طويلة من تداعيات اعتمادنا على الوقود الأحفوري"،

وأضاف: "المناخ ينفجر بوتيرة أسرع من قدرتنا على المواجهة مع ظواهر جوية قصوى تضرب كل أصقاع الأرض".

كذلك، أوضح المرصد أن يوليو/تموز 2023 كان أكثر الأشهر حرا على الإطلاق، يليه شهر أغسطس/آب من نفس السنة.