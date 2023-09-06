طالع أبرز قرارات لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة اليوم

فلسطين اليوم

أعلنت لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة، اليوم الثلاثاء، عن أبرز قرارتها الأسبوعية الجديدة التي أقرتها.

وقررت اللجنة، توفير الاحتياجات البشرية والمالية لتفعيل برنامج الريادة الوطنية للصفين العاشر والحادي عشر.

كما وقررت تكليف وزارة المالية بصرف كافة الطلبات المعتمدة للصرف من المستحقات لمرضى السرطان وصرف الطلبات المعتمدة في العام 2021م، لأغراض زراعة أطفال الأنابيب والطلبات المعتمدة لأغراض الزواج خلال الفترة من 01/01 حتى 30/04 للعام 2021م.

كما وأعلنت عن إبرام عقود كفاءات لعدد من أطباء الاختصاص العائدين لقطاع غزة لتعزيز التخصصات بوزارة الصحة، وتخصيص مبلغ مالي لصالح وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ لتنفيذ خطة الالتزام بسياسة أمن المعلومات الحكومية.

كما وكلفت سلطة الطاقة بتوصيل جميع خزانات المياه التابعة للبلديات بخطوط كهرباء دائمة لتحسين وصول المياه لمنازل المواطنين، وقررت ابتعاث مجموعة من الأطباء وموظفي اختصاص بعدد من الوزارات للخارج في سياق تطوير القدرات وتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما وأعلنت عن تشكيل لجنة حكومية لإعداد لائحة ناظمة حول (العمل عن بعد) لعدد من الوظائف الحكومية، التي يمكن التعامل معها بنظام الإنجاز، واعتماد توصيات تقرير كفاءة توزيع الكادر البشري في قطاع تكنولوجيا المعلومات الحكومي.

وأقرت اللجنة، توصيات التقرير نصف السنوي للجنة المرورية لضبط مركبات الحركة في المؤسسات الحكومية، والمصادقة على توصيات لجنة توحيد استفادة الوزارات من المختبرات الحكومية، واعتماد توصيات تقرير فعالية المواقع والصفحات الإلكترونية للمؤسسات الحكومية.