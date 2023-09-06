36 قتيلاً إسرائيليًا حصيلة العمليات الفلسطينية منذ بداية العام الجاري

فلسطين اليوم

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، بمقتل 36 مستوطنًا حصيلة العمليات الفدائية الفلسطينية منذ بداية العام الجاري.

وذكر الإعلام العبري، أن هذه العمليات أسفرت عن إصابة 100 أخرين بجروح مختلفة.

وتشهد قرى ومدن الضفة الغربية والقدس والداخل المحتل، ارتفاع في العمليات الفدائية ضد المستوطنين وجيش الاحتلال الإسرائيلي، ردًا على الجرائم "الإسرائيلية" بحق الفلسطينيين.