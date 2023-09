فيلم The Nun2 في السينمات السعودية ما قصة فيلم The Nun?

فلسطين اليوم- وكالات

فيلم The Nun2 في السينمات السعودية ما قصة فيلم The Nun? تستقبل السينمات السعودية غدًا، الخميس 7 سبتمبر، الجزء الثاني من فيلم The Nun، الذي صدر الجزء الأول منه عام 2018، وحقق نجاحًا جماهيريًا ساحقًا.

وتدور احداث قصة فيلم الرعب والاثارة والغموض The Nun 2018 " الراهبة " حول في ظروف غامضة، تنتحر راهبة شابة في إحدى أديرة رومانيا، وعلى إثر هذه الحادثة يٌرسل كاهن يملك ماضيًا مظلمًا من قبل الفاتيكان بصحبة أحد المتدربين في سلك الرهبنة للتحقيق في الحادثة، حيث يكشفان عن سر مظلم هناك، ويصيرا في مواجهة الراهبة فلاك ذات الكينونة الشيطانية، وتتحول اﻷمور إلى ساحة معركة بين قوتين غير متكافئتين.





معلومات عن The Nun 2

يعتبر فيلم The Nun بجزئيه مشتق من سلسلة أفلام The Conjuring، التي صدر أول جزء منها عام 2013، وظهرت شخصية الراهبة الشريرة بأحداث الجزء الثاني عام 2016.

وكان للشخصية تأثير كبير خلال الأحداث، مما دفع الشركة المنتجة لعمل فيلم مستقل لها، صدر عام 2018.





تحميل فيلم 2 The Nun مترجم

ولأن الكثير من المشاهدين يبحثون في فضاء الانترنت عن رابط تحميل فيلم 2 The Nun وهو الضغط على هذا الرابط هنـــــا .

أبطال فيلم The Nun2

فيلم The Nun 2 بطولة: تايسا فارميجا – بوني آرونز – ستورم ريد، وإخراج: مايكل تشافيز.