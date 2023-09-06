دعوة للمشاركة في وقفة إسنادية مع الأسير ماهر الأخرس اليوم في رام الله

فلسطين اليوم

دعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين والقوى الوطنية والإسلامية والمجتمعية والشبابية، اليوم الثلاثاء، للمشاركة الفاعلة في الوقفة الإسنادية للأسرى المضربين عن الطعام وعلى رأسهم القائدين المجاهدين ماهر الأخرس وسلطان خلوف، رفضًا للاعتقال الإداري في سجون الاحتلال.

وأكدت أن الوقفة، تأتي كذلك على شرف الذكرى الثانية لعملية انتزاع الحرية من سجن جلبوع "نفق الحرية" التي قادها الأبطال الستة.

وأشارت إلى أن الوقفة ستنظم اليوم الأربعاء 6-9-2023م، الساعة 5 مساءً، في ميدان المنارة برام الله.



