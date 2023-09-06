الهيئة الوطنية: الجريمة في المجتمع العربي بالداخل المحتل موجهة ومنظمة

فلسطين اليوم

أكد رئيس الهيئة الوطنية لدعم وإسناد الشعب الفلسطيني في الداخل المحتل، محسن أبو رمضان، اليوم الأربعاء، أن الجريمة في المجتمع العربي بالداخل، ليست عفوية، إنما هي موجهة ومنظمة"، موضحًا أن المعطيات المتوفرة تشير إلى وجود مخططات مدروسة ترمي لدعم عصابات الإجرام في كيان الاحتلال الاسرائيلي.

وقال أبو رمضان، في كلمة له خلال وقفة نظمتها الهيئة الوطنية في ساحة الجندي المجهول بمدينة غزة: إن " الجريمة تنبع من خطة منهجية مدروسة تهدف لتفتيت وحدة النسيج الاجتماعي وتذويب مقومات الهوية الوطنية الجامعة".

وأضاف أنها "تساهم في تشتيت الفلسطينيين عن مطالبهم وحقوقهم المشروعة بالمساواة وإنهاء نظام الأبرتهايد، والتمسك بالأرض عنوان الصراع والتصدي لمشروع الاستيطان الاستعماري الذي تقوده دولة الاحتلال".

وتستهدف الجريمة "شخصيات سياسية ومجتمعية وأئمة مساجد، لهم دور في العمل الوطني والإسنادي والاجتماعي"، بحسب ما أفاد به أبو رمضان.

وعم الإضراب العام لمدة يوم واحد المدن والبلدات العربية في (إسرائيل)، أمس، احتجاجا على تفشي الجريمة.