غينيا تفتح سفارتها في القدس المحتلة

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

افتتح رئيس وزراء بابوا غينيا جيمس مرابيه، اليوم الأربعاء، سفارة لبلاده في القدس، بحضور رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وقال نتنياهو في تصريح له: "هذا هو المكان الذي تشكلت فيه قيمنا. هنا تنبأ أنبياؤنا. هنا تم إنشاء ونشر العديد من القيم الخالدة التي نعتز بها. أولاً تم توزيعها بين شعب إسرائيل ومن ثم على البشرية جمعاء".

وأضاف: "لذلك، أعتقد أنه من المناسب أن يقوم بلد وشعب ملتزمان بشدة بهذه القيم بما فعلتموه بالضبط، أي فتح سفارة في القدس. وبابوا غينيا الجديدة هي أول دولة من منطقة آسيا والمحيط الهادئ تفعل ذلك. نحن فخورون جدًا ونقدر ذلك كثيرا".

وتابع: "إن بابوا غينيا الجديدة بلد كبير يتمتع بفرص كبيرة. وحقيقة أن لديك سفارة هنا ستسمح لنا بتحقيق كل هذه الإمكانات، في الزراعة والمياه والتكنولوجيا والصحة وريادة الأعمال".

وتعتبر بابوا غينيا الجديدة، خامس دولة أجنبية تفتتح سفارة لها في القدس. وفي وقت سابق من الشهر الماضي، أعلنت باراغواي أنها ستعيد فتح سفارتها في القدس بعد 5 سنوات من نقلها إلى تل أبيب بأمر من الرئيس آنذاك هوراسيو كارتيس بعد 4 أشهر على قرار خليفته في المنصب عبدو بينيتيز.

وبدأ تصعيد التوتر حول واقع القدس منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتراف الولايات المتحدة رسميا بها ك "عاصمة لإسرائيل"، وأوعز بنقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى المدينة المقدسة، في خطوة مخالفة لجميع قرارات الأمم المتحدة الخاصة بصفة القدس القانونية.