سبب غريب لهبوط اضطراري لطائرة أميركية

فلسطين اليوم

لسبب لا يمكن تخيله، اضطرت طائرة متجهة من مدينة أتلانتا الأميركية إلى برشلونة بإسبانيا إلى العودة والهبوط اضطراريًا بعد أن أصيب أحد الركاب بعارض صحي.

وكانت الطائرة التابعة لشركة "دلتا"، وهي من طراز إيرباص A350 على بعد ساعتين من رحلة عبر المحيط الأطلسي من ولاية جورجيا إلى إسبانيا يوم الجمعة عندما طلب الطيار العودة لسبب طبي بأحد الركاب.

وقال الطيار لمراقبة الحركة الجوية المسجلة على موقع (LiveATC.com) وتمت مشاركتها على منصة "إكس": "هناك مشكلة بيولوجية، كان لدينا راكب يعاني من الإسهال طوال الرحلة، لذا يريدون منا أن نعود إلى أتلانتا".

فيما أظهرت مقاطع فيديو متداولة، الطائرة وقد تلطخ أحد ممراتها ببراز المريض.

"مشكلة طبية"

ووصلت الرحلة DL194 إلى برشلونة في الساعة 5:10 مساءً في اليوم التالي - أي بعد ثماني ساعات من الموعد المقرر، وفقًا لموقع (Flightradar24).

من جانبها، أكدت شركة دلتا أن هناك "مشكلة طبية" على متن الطائرة وكان لابد من إعادة توجيهها إلى أتلانتا لتنظيفها. لكنها لم توضح السبب الطبي، بحسب ما نقلته "نيويورك بوست".

وقال متحدث باسم الشركة: "عملت فرقنا بأسرع ما يمكن وبأمان قدر الإمكان لتنظيف الطائرة بالكامل وإيصال عملائنا إلى وجهتهم النهائية".

وتمكنت أطقم التنظيف من تنظيف الطائرة بمجرد هبوطها في مطار أتلانتا حيث تظهر سجلات الرحلة أنها استخدمت في رحلة أخرى.