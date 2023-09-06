في تايلند: عينا طفل تحولتا من البني للأزرق بشكل مفاجئ

فلسطين اليوم

تحولت عينا رضيع من البني الداكن إلى الأزرق النيلي بعدما بدأ في تناول علاج مضاد لفيروس"كوفيد-19".، بشكل مفاجئ وبدون سابق إنذار.

وأعطي الرضيع التايلاندي الذي لم يذكر اسمه دواء " favipiravir"، وهو علاج شائع الاستخدام لعلاج الأنفلونزا والإيبولا، والذي تمت الموافقة عليه كعلاج لكوفيد في أجزاء من آسيا - ولكن لم تتم الموافقة عليه بعد في الولايات المتحدة.

وقال الأطباء في بانكوك الذين عالجوا الرضيع إن الدواء المضاد للفيروسات أطلق مادة كيميائية فلورية تراكمت في قرنية الصبي، وتغير لون عينيه بعد 18 ساعة من تلقي العلاج، لكنها عادت إلى لونها الطبيعي بعد خمسة أيام من توقف الدواء، حسب ما جاء في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ما هو عقار فافيبيرافير؟

يُستخدم هذا الدواء لقتل مجموعة من الفيروسات، بما في ذلك فيروس الإنفلونزا والإيبولا، وآلية عمل الدواء هي منع الجراثيم من تكرار موادها الوراثية.

تمت الموافقة على فافيبيرافير في اليابان وروسيا وأوكرانيا وأوزبكستان ومولدوفا وكازاخستان، وحصل على موافقة للاستخدام الطارئ في إيطاليا في عام 2020.

وبدأت الولايات المتحدة تجربة الدواء في أبريل 2020 مع مجموعة صغيرة من 50 شخصًا في مستشفى بريجهام والنساء، ومستشفى ماساتشوستس العام، وكلية الطب بجامعة ماساتشوستس، لكن إدارة الغذاء والدواء (FDA) لم توافق بعد على فافيبيرافير في الولايات المتحدة.

وتشمل الأعراض الجانبية الشائعة لـ"فافيبيرافير" والذي يعد الدواء الرئيسي المضاد للفيروسات الذي يعطى للأطفال المصابين بفيروس كوفيد والايبولا في تايلاند، الإسهال وانخفاض عدد كريات الدم البيضاء، وارتفاع مستوى مادة كيميائية في الدم تسمى حمض اليوريك، وإذا لم يعالج يسبب الغثيان كما يكوّن حصى مؤلمة في الكلى.

وتم نشر التقرير الخاص بالرضيع في أبريل 2023، لكن التاريخ الدقيق للتأثير الجانبي غير معروف، وفي اليوم الأول، تناول 82 مللي غرام، وبعد 18 ساعة لاحظت والدته تغير لون عينيه.

وقال الباحثون "لم يلاحظ أي تغير في اللون إلى اللون الأزرق في مناطق أخرى مثل الجلد أو الأظافر أو الغشاء المخاطي للفم والأنف".

وأضاف الباحثون في الدراسة "أن الأعراض بدأت تتحسن بعد ثلاثة أيام من العلاج، ويتم إجراء فحص العين بعد انتهاء العلاج".

وكتب الباحثون أن هذا التغيير "قد يكون بسبب الدواء، أو مستقلباته، أو مكونات الأقراص الإضافية مثل ثاني أكسيد التيتانيوم وأكسيد الحديديك الأصفر".

وبعد أن تغير لون عيون الصبي بعد وقت قصير من تلقي العلاج، إلا أنها عادت إلى لونها الطبيعي بعد خمسة أيام من توقف الدواء.

حالات مشابهة

يذكر أنه جرى الإبلاغ عن هذا العارض غير الطبيعي للمرة الأولى في ديسمبر 2021، عندما تحولت عيون رجل عشريني، من اللون البني إلى الأزرق بعد يوم من تناول هذا الدواء.

وفي الصيف السابق لذلك التاريخ، أبلغ أطباء عن رجل وصل إلى مستشفى يشكو من أن سطح عينيه توهج بضوء فلوري بعد تناول الدواء نفسه.