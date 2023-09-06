الاحتلال يخطر بوقف البناء في منازل ومنشآت غرب سلفيت

فلسطين اليوم- سلفيت

أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بوقف العمل والبناء في عدد من المنازل والمنشآت والأسوار في بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت.

وأفادت مصادر محلية بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت الجهة الغربية من البلدة، وداهمت عددا كبيرا من المنازل والمنشآت الزراعية والتجارية فيها، ووجهت إخطارات بوقف العمل والبناء فيها.

وقال عاصي، إنه أُبلغ عن إخطار بوقف العمل والبناء في 10 منازل، ومنشآت، حتى ساعة إعداد هذا الخبر.